Campanha do Agasalho encerra edição com 334 mil peças arrecadadas em Santa Catarina Mobilização beneficiou 110 mil pessoas e 50 mil famílias em todo o estado

Divulgação NDTV

A solidariedade dos catarinenses fez a diferença mais uma vez. A Campanha do Agasalho 2026, realizada pela NDTV RECORD, está oficialmente encerrada e chega ao fim com números que mostram a força da mobilização em Santa Catarina: foram mais de 334 mil peças arrecadadas, destinadas a pessoas que precisam de proteção nos dias mais frios. Ao todo, 110 mil pessoas e 50 mil famílias foram beneficiadas pela iniciativa.

Na capital, foram 94.600 peças arrecadadas, que ajudaram 28 mil pessoas e 5 mil famílias. As doações foram destinadas a 14 instituições, ampliando o alcance da ação e fazendo com que roupas, calçados e outros itens chegassem a quem mais precisava.

‌



Um dos destaques da mobilização na capital foi o Ateliê Solidário, que integrou o projeto e reforçou a proposta de transformar solidariedade em acolhimento.

“Além da importância social, o projeto também reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade, dando um novo destino a roupas usadas que estão em bom estado e evitando que elas sejam descartadas e acabem gerando mais resíduos.” explica o coordenador de eventos do Grupo ND, Alexandre Silva.

‌



A iniciativa beneficiou mais de mil pessoas, dando destino às doações arrecadadas e aproximando ainda mais a campanha da comunidade.

Uma corrente que chegou a milhares de pessoas

‌



Mais do que números, o resultado da Campanha do Agasalho representa uma grande corrente de solidariedade formada por catarinenses, empresas, instituições e parceiros. Cada peça arrecadada contribuiu para levar mais conforto e proteção a famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

A realização da campanha só foi possível graças à participação da população e ao apoio de patrocinadores, parceiros e instituições, que ajudaram a mobilizar o estado e a fazer com que as doações chegassem ao destino.

‌



O resultado da Campanha do Agasalho 2026 também foi construído com o apoio de empresas e instituições que abraçaram a iniciativa em diferentes regiões de Santa Catarina. Entre os patrocinadores estaduais estão Oceanic Aquarium, Milium e Aurora. Em Florianópolis, a campanha contou com Colégio Catarinense e Quantum Engenharia; em Blumenau, com CDL Blumenau, Escola Barão, Neumarkt Shopping e Norte Shopping; em Criciúma, com Copaza, Farol Shopping, IOA Criciúma, Rosso Supermercados e Plasson do Brasil; na região Oeste, com Odontotop; em Joinville, com Lojas MM, Cipla, Delta Veículos e Hospital Dona Helena; e, em Itajaí, com Edificart e Ailos.

Nos vemos em 2027

Os pontos de arrecadação se encerram, mas os gestos de solidariedade deixam marcas que vão muito além do inverno. Em 2027, a expectativa é que Santa Catarina volte a participar dessa corrente do bem e, mais uma vez, transforme doações em cuidado, acolhimento e esperança.