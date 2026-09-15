Logo R7.com
RecordPlus
TV Gazeta

TV Gazeta realiza primeiro debate com candidatos ao Governo do Acre nas Eleições 2026

Encontro reúne seis candidatos ao Governo do Estado e terá mediação do jornalista Fábio Menegatti, da RECORD

TV Gazeta Rio Branco|Do R7

  • Google News

Adicione como fonte preferencial no Google

Divulgação TV Gazeta

A TV Gazeta realiza, na próxima segunda-feira (21), às 19h, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Acre nas Eleições 2026.

Participam do encontro Alan Rick, Mailza Assis, Tião Bocalom, Thor Dantas, Dr. Luisinho e Eudo Rafael.Os candidatos estarão frente a frente para apresentar propostas, defender seus posicionamentos e discutir temas de interesse do estado.


Divulgação TV Gazeta

O debate terá mediação do jornalista Fábio Menegatti, da RECORD, e integra a cobertura especial das Eleições 2026 da TV Gazeta.

A transmissão será simultânea pela TV Gazeta, canal 11.1, e pelo YouTube da emissora.

Data: 21 de setembroHorário: 19hTransmissão: TV Gazeta – canal 11.1 e YouTube TV Gazeta

Siga R7 no Google e fique por dentro de tudo que acontece

Seguir no Google

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.