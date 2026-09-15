TV Gazeta realiza primeiro debate com candidatos ao Governo do Acre nas Eleições 2026 Encontro reúne seis candidatos ao Governo do Estado e terá mediação do jornalista Fábio Menegatti, da RECORD

Divulgação TV Gazeta

A TV Gazeta realiza, na próxima segunda-feira (21), às 19h, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Acre nas Eleições 2026.

Participam do encontro Alan Rick, Mailza Assis, Tião Bocalom, Thor Dantas, Dr. Luisinho e Eudo Rafael.Os candidatos estarão frente a frente para apresentar propostas, defender seus posicionamentos e discutir temas de interesse do estado.

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O debate terá mediação do jornalista Fábio Menegatti, da RECORD, e integra a cobertura especial das Eleições 2026 da TV Gazeta.

A transmissão será simultânea pela TV Gazeta, canal 11.1, e pelo YouTube da emissora.

Data: 21 de setembroHorário: 19hTransmissão: TV Gazeta – canal 11.1 e YouTube TV Gazeta