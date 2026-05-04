Ribeirão Preto se firma como vitrine do agronegócio brasileiro Com grandes eventos, inovação tecnológica e cobertura especializada, a cidade fortalece seu papel estratégico no desenvolvimento e na conexão do agro com a sociedade

Divulgação RECORD Interior SP Cleber De Paula

O agronegócio brasileiro segue como um dos principais motores da economia nacional, impulsionando o desenvolvimento, a geração de empregos e a inovação no campo. Em Ribeirão Preto, esse protagonismo ganha ainda mais força, consolidando a cidade como uma das principais vitrines do agro no país.

A Agrishow, realizada no município, é reconhecida como uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo. O evento reúne produtores, empresas e especialistas, apresentando soluções inovadoras, máquinas de última geração e tendências que impulsionam a produtividade e a sustentabilidade no campo.

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Outro destaque em Ribeirão Preto é o evento Agro World, realizado pelo Grupo Mídia, em parceria com a Record Interior SP, que fortalece o intercâmbio de conhecimento, promove conexões estratégicas e amplia o debate sobre os desafios e oportunidades do setor, aproximando ainda mais o campo da sociedade.

Nesse contexto, nosso jornalismo também cumpre um papel essencial ao dar visibilidade às transformações do agro. A Record Interior SP contribui com uma cobertura qualificada por meio do programa Agro Record, que destaca histórias, inovações e personagens que fazem do setor um dos pilares da economia.

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Assim, Ribeirão Preto se consolida como referência nacional no agronegócio, reunindo tecnologia, informação e tradição em eventos e iniciativas que fortalecem o campo e conectam diferentes públicos.