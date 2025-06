Bora de Bike reúne mais de 2 mil pessoas em Ribeirão Preto Evento no Parque Raya teve 6,5 km de percurso, serviços de saúde, lazer em família e arrecadação de alimentos Record Interior SP|Do R7 12/06/2025 - 14h40 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h40 ) twitter

Divulgação RECORD Interior SP

Mais de duas mil pessoas participaram do Bora de Bike, realizado na manhã deste domingo (8), no Parque Ecológico Dr. Luís Carlos Raya, em Ribeirão Preto. O passeio ciclístico percorreu um trajeto de 6,5 quilômetros e reuniu participantes de todas as idades.

Com foco na promoção da saúde, bem-estar e convivência familiar, o evento ofereceu uma série de serviços gratuitos ao público. Entre eles, kit fruta, aula de ritmos, plataforma 360º para fotos, sorteio de brindes, teste de acuidade visual, quick massage, aferição de pressão, teste de glicemia, avaliação e orientação nutricional, avaliação física, recovery e avaliação funcional esportiva e cardiovascular.

As crianças também tiveram espaço garantido com atividades de entretenimento, como cama elástica, brinquedos infláveis, pintura de desenhos e uma ação educativa com instrução de higiene oral infantil, incluindo escovódromo e a participação especial do Robôdente.

Além da prática esportiva e dos serviços oferecidos, o evento também teve um viés solidário: arrecadou alimentos não perecíveis que serão destinados a instituições beneficentes da região.

O Bora de Bike reforçou a importância da atividade física, da integração entre gerações e do cuidado com a saúde em todas as fases da vida.

Divulgação RECORD Interior SP