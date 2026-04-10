Gestores da RECORD Interior SP iniciam jornada de liderança com foco na nova NR1 Treinamento com Andrea Vitaliano, especialista em saúde mental, reúne todos os gestores para fortalecer uma liderança mais consciente, estratégica e alinhada às novas exigências

Divulgação RECORD Interior SP

Hoje foi dado um passo importante na evolução da liderança da RECORD Interior SP. Todos os gestores participaram do treinamento conduzido por Andrea Vitaliano, voltado à preparação para as novas diretrizes da NR1.

O encontro foi marcado por muitos aprendizados e reflexões sobre o papel do líder na construção de um ambiente de trabalho mais seguro, organizado e saudável. Mais do que cumprir normas, o treinamento reforçou a importância de uma liderança ativa, capaz de orientar equipes, prevenir riscos e promover uma cultura de clima no dia a dia.

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A iniciativa demonstra o compromisso da Record Interior SP com o desenvolvimento contínuo de seus líderes, alinhando gestão, segurança e performance em um cenário cada vez mais exigente.