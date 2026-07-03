RECORD Interior SP promove Dia do Mídia em Ribeirão Preto Evento reuniu clientes e agências em uma noite de integração, apresentação de resultados e fortalecimento das relações comerciais

Divulgação RECORD Interior SP

A RECORD Interior SP realizou, em Ribeirão Preto, mais uma edição do Dia do Mídia, um encontro especial voltado ao fortalecimento do relacionamento com clientes e agências parceiras. O evento aconteceu no tradicional Pinguim e proporcionou uma noite de descontração, networking e troca de experiências.

Além de apresentar os resultados da emissora, o encontro reforçou a importância das parcerias comerciais e destacou as oportunidades para o mercado publicitário da região.

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Nossa equipe esteve presente e mostra, a partir de agora, os principais momentos desse evento que reuniu profissionais, parceiros e convidados em uma noite marcada por conexão, reconhecimento e fortalecimento das relações comerciais.