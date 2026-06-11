Kaká Kortez estreia na RECORD Interior SP Apresentadora fez sua primeira participação em “A Hora da Venenosa” e já se prepara para novos desafios na programação da emissora.

Divulgação RECORD Interior SP

A RECORD Interior SP celebrou a chegada da apresentadora Kaká Kortez, que realizou sua estreia na programação da emissora por meio do quadro A Hora da Venenosa. Com carisma e desenvoltura, a apresentadora passou a fazer parte das tardes da RECORD Interior SP, contribuindo com informação e entretenimento para os telespectadores. Sua primeira participação marcou o início de uma nova fase em sua trajetória na emissora e foi recebida com expectativa pelo público.

E as novidades não param por aí. Em breve, Kaká Kortez também estará à frente da nova temporada do Tudo a Ver, que chega com reportagens especiais, histórias emocionantes e conteúdos que prometem surpreender o público. A expectativa é de uma temporada repleta de informação, emoção e momentos marcantes para os telespectadores da RECORD Interior SP.