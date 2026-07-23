RECORD Interior SP estreia nova temporada do Tudo a Ver Programa comandado por Kaká Kortez estreou com edição especial em homenagem aos 47 anos da RECORD Interior SP

RECORD Interior SP

A RECORD Interior SP estreou a nova temporada do programa Tudo a Ver, agora sob o comando da apresentadora Kaká Kortez. A atração retorna à programação com a proposta de oferecer ao público conteúdos voltados à cultura, moda, lazer, turismo e culinária, reunindo reportagens e entrevistas que valorizam diferentes experiências e conhecimentos.

O episódio de estreia teve um significado especial. Além de apresentar as novidades da nova temporada, o programa abriu as portas da emissora e mostrou os bastidores da RECORD Interior SP, proporcionando aos telespectadores uma visão exclusiva do funcionamento da empresa e do trabalho realizado por suas equipes.

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A edição também celebrou os 47 anos da RECORD Interior SP, homenageando a trajetória da emissora e destacando a dedicação dos colaboradores que fazem parte dessa história. Durante o programa, foram exibidos momentos dos bastidores e o dia a dia dos profissionais que atuam nos diversos setores da empresa.

RECORD Interior SP

Com uma proposta dinâmica e informativa, o Tudo a Ver busca aproximar o público de temas relevantes e inspiradores, consolidando-se como uma opção de entretenimento e informação na programação da emissora.

O programa é exibido às sextas-feiras, às 14h30, e aos sábados, às 14h, na programação da RECORD Interior SP.