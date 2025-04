RECORD Interior SP apresenta novo visual e reforça compromisso com inovação e credibilidade Emissora inaugura cenários modernos e inicia nova fase com foco em tecnologia, proximidade e conteúdo de qualidade Record Interior SP|Do R7 24/04/2025 - 11h55 (Atualizado em 24/04/2025 - 11h55 ) twitter

Divulgação RECORD Interior SP

A RECORD Interior SP está de cara nova! Em um momento marcante para a emissora, foram inaugurados os novos cenários, desenvolvidos com o que há de mais moderno em tecnologia e design, proporcionando uma experiência ainda mais envolvente ao público. A novidade reforça o compromisso da emissora em estar cada vez mais próxima de seus telespectadores, oferecendo informação com credibilidade, dinamismo e qualidade.

Divulgação RECORD Interior SP

A inauguração contou com a presença de André Dias, Superintendente de Rede da RECORD, e Cláudio Barres, Diretor Comercial de Rede, que prestigiaram o evento ao lado de clientes, parceiros e profissionais da casa. A participação de lideranças tão importantes reforça a relevância estratégica da RECORD Interior SP na região e o compromisso com um jornalismo cada vez mais inovador e conectado com a comunidade.

Mais do que uma mudança estética, o novo visual marca o início de uma fase de transformações. A emissora está investindo em tecnologia, lançando projetos inéditos e assumindo novos desafios, mantendo firme seu propósito: levar até o público um conteúdo de qualidade, com agilidade, responsabilidade e respeito à notícia.

Essa é a sua RECORD Interior SP: mais interativa, mais próxima, mais preparada. Porque a gente evolui com você e por você.

RECORD tem a sua cara!

