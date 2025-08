Nianara Bighetti é a nova aposta da Record Interior SP Com carisma e experiência, ela chega para somar forças à nossa equipe e fortalecer ainda mais a programação local. Record Interior SP|Do R7 05/08/2025 - 15h22 (Atualizado em 05/08/2025 - 15h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Interior SP

A Record Interior SP acaba de anunciar a chegada de Nianara Bighetti ao seu time de apresentadores. Com ampla experiência na comunicação e uma presença marcante diante das câmeras, Nianara assume o desafio com entusiasmo e profissionalismo.

A nova contratação reforça o compromisso da emissora em oferecer informação de qualidade e proximidade com o público. “Chego para somar com esse time e equipe e me conectar”, afirma a apresentadora.

Nianara Bighetti já está em preparação para estrear em breve na programação local.

https://www.instagram.com/reel/DM8eLspSh2B/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Divulgação RECORD Interior SP