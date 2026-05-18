RECORD Interior SP promove ação interna voltada à conscientização e atualização sobre a NR-1 Saúde mental no ambiente de trabalho foi um dos temas abordados

Divulgação RECORD Interior SP

Os gestores da RECORD Interior SP participaram de um encontro voltado à conscientização e atualização sobre a NR-1, reforçando a importância das diretrizes relacionadas à saúde mental e ao bem-estar no ambiente corporativo.

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A iniciativa teve como objetivo promover reflexões sobre práticas mais saudáveis nas relações de trabalho, fortalecendo a cultura de cuidado, escuta e responsabilidade dentro da organização. Durante o encontro, foram abordados temas como prevenção de riscos psicossociais, qualidade de vida, comunicação assertiva e o papel da liderança na construção de ambientes mais acolhedores e produtivos.

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A ação reafirma o compromisso da RECORD Interior SP com a valorização das pessoas, incentivando um ambiente de trabalho cada vez mais seguro, equilibrado e humano.