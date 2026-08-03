RECORD Interior SP celebra 47 anos de história, credibilidade e conexão com a região A celebração representa a força de uma história construída ao lado de milhões de telespectadores

Divulgação RECORD Interior SP

Primeira TV regional a entrar no ar ainda na década de 1970, a emissora comemora trajetória marcada pelo compromisso com a informação e pela proximidade com milhões de pessoas.

Para marcar a data, colaboradores se reuniram em uma celebração que destacou uma trajetória construída com trabalho, dedicação e compromisso com o público.

‌



Divulgação RECORD Interior SP

A comemoração dos 47 anos reuniu a equipe da emissora em um momento especial de reconhecimento. A celebração representa não apenas mais um ano de atividade, mas também a força de uma história construída ao lado da região e de milhões de telespectadores.

Divulgação RECORD Interior SP

Durante a comemoração, os colaboradores puderam compartilhar experiências e relembrar momentos vividos ao longo da trajetória profissional na emissora.

‌



E as comemorações não ficaram apenas na confraternização. Os colaboradores também celebraram mais uma conquista nas redes sociais, resultado do trabalho e do engajamento de toda a equipe. Um reconhecimento construído coletivamente e que reforça a força da Record Interior também no ambiente digital.

Divulgação RECORD Interior SP

Mais do que celebrar uma data, os 47 anos da Record Interior SP representam uma história construída por pessoas. Uma trajetória de credibilidade, dedicação e conexão com a região que continua sendo escrita todos os dias.