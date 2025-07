A vida de Ricardo Carriço entre palcos, vozes e paixões criativas

Ricardo Carriço é um nome que ressoa com intensidade no mundo do espetáculo, seja no teatro, na televisão ou na moda. Ao longo da sua carreira multifacetada, Ricardo tem explorado diferentes formas de expressão artística, sempre com uma paixão contagiante e uma conexão profunda com o público. Nesta entrevista, veja sua visão sobre o palco, a voz, as suas experiências internacionais e as suas paixões pela música e pintura, além de um projeto teatral que reflete um tema de vida e superação.





Para Ricardo, o palco é mais do que um espaço físico — é um universo onde acontece uma troca direta e intensa de emoções entre o artista e o público. Ele descreve essa interação como algo mágico e apaixonante, que desafia constantemente a fazer mais e melhor. Seja numa peça de teatro comercial, numa comédia ou num drama, o que realmente importa é essa energia que vem de ambos os lados. Essa conexão é o que alimenta o seu amor pelo palco e o que o motiva a continuar explorando novas histórias e personagens.Antes de se tornar um ator consagrado, Ricardo Carriço foi um dos manequins mais cobiçados das décadas de 80 e 90. Essa experiência inicial no mundo da moda foi, para ele, uma novidade que rapidamente se tornou natural. Ele conta como a sua formação em modelo fotográfico incluiu exercícios que, surpreendentemente, se ligavam muito à representação — uma base que viria a ser fundamental para a sua carreira de ator. O percurso mostra como diferentes formas de arte e expressão podem estar interligadas, preparando o terreno para futuras conquistas.A voz de Ricardo Carriço é outro elemento central no seu trabalho. Ele destaca o poder da voz para despertar emoções e criar uma ligação emocional profunda com o público, especialmente em contextos como a publicidade. A capacidade de usar os tons graves e colocar a voz corretamente permite-lhe chegar ao coração das pessoas, tornando a comunicação mais eficaz e impactante. Essa consciência do seu instrumento vocal é parte do que faz o seu trabalho ser tão genuíno e envolvente.Ricardo também compartilhou a sua experiência marcante ao trabalhar em produções internacionais, com o projeto ‘Jack Ryan. A intensidade e a dimensão das gravações foram surpreendentes, com a presença de grandes nomes como John Krasinski, que criavam um ambiente de trabalho onde o ator se sentia apoiado para dar o seu melhor. Apesar dos desafios técnicos, como cenas fisicamente exigentes, Ricardo conseguiu adaptar-se com criatividade e persistência, mostrando a sua determinação e profissionalismo.Desde cedo, Ricardo viveu num ambiente familiar que estimulava a criatividade, com cantorias e momentos musicais que marcaram sua infância. A mãe, que ainda canta fado aos 89 anos, foi uma grande inspiração, transmitindo o amor pela música e pela expressão artística. Paralelamente, a pintura também sempre fez parte da sua vida, sendo uma forma de explorar e expandir o seu lado criativo. Essas paixões complementam o seu trabalho como ator, enriquecendo sua sensibilidade e capacidade de comunicação.Um dos projetos mais recentes de Ricardo é a peça ‘Do Outro Lado do Muro’, que aborda temas profundos como a superação e o amor, especialmente no contexto da deficiência. Inspirado pela experiência pessoal com a enteada, que tem uma condição rara, Ricardo criou uma obra que vai além do entretenimento, buscando sensibilizar e abrir os olhos do público para realidades muitas vezes invisíveis. Esta peça é um exemplo claro de como o teatro pode ser uma ferramenta poderosa para a mudança social e emocional.Ricardo Carriço vê a vida como um processo contínuo de criação, onde cada experiência, boa ou má, tem o seu lugar e significado. A consciência e a reflexão sobre essas experiências permitem-lhe crescer como pessoa e artista, sempre com a vontade de seguir em frente e fazer a diferença. É essa atitude que o mantém inspirado e capaz de transformar a sua arte numa fonte de inspiração para os outros."A vida dá-nos situações boas, situações menos boas, mas nós temos que ter a consciência de as perceber, de as arrumar no seu devido lugar, consciencializar e seguir para frente." - Ricardo Carriço