Grelo fala sobre carreira e a vida depois de viralizar

O cantor brasileiro Grelo esteve recentemente em Portugal e concedeu entrevista à apresentadora Joana Xará, no 'Palco'.



Na conversa, Grelo reflete sobre as dificuldades de ser jovem adulto hoje: o choque com custos de vida, a saudade de uma infância mais simples e a preocupação em manter a autenticidade após a viralização. Entre humor e sinceridade, o artista transforma experiências pessoais em letra que já ressoa com públicos no Brasil e em Portugal.



Um desabafo sobre crescer



Grelo traz uma narrativa que muitos jovens reconhecem de imediato. A canção parte do sentimento de surpresa ao perceber que a vida custa bem mais do que aquilo que imaginávamos, e transforma essa constatação em um desabafo musical. O tema central de ‘Só Fé’, que viralizou de maneira surpreendente, é claro: contas, responsabilidades e a nostalgia por tempos em que tudo parecia mais fácil.



A música começou a rodar por todo o Brasil e chegou à Portugal, com ouvintes mandando mensagens de diferentes lugares. Essa resposta comprovou que a letra não fala só da experiência individual de Grelo, mas de uma geração inteira que enfrenta dificuldades econômicas e sociais semelhantes.



Composição como forma de viver



Para Grelo, compor deixou de ser apenas uma profissão e virou parte da vida. Pequenas conversas e lembranças se transformam em gatilhos criativos. Mesmo sem ter sonhado inicialmente em ser cantor, a composição sempre esteve presente, e a carreira de intérprete acabou por surgir naturalmente quando o público começou a abraçar as músicas.



Mesmo com o sucesso, ele ressalta a importância de manter as raízes: a amizade de sempre, a forma simples de viver e a recusa em se trair ou mudar a essência por fama. Essa atitude aparece tanto nas letras quanto na postura pessoal, valorizando coisas simples como churrascos onde cada um contribui com algo.



Infância em Goiás e a saudade do ‘viver de verdade’



As memórias de infância em Goiás aparecem como contraponto à vida adulta. Grelo descreve uma infância vivida ao ar livre, brincadeiras de rua como pique-pegue e futebol, uma liberdade que hoje é substituída por telas e dispositivos eletrônicos.



Ao mesmo tempo, há humor e leveza nas declarações sobre as dificuldades atuais, como o custo da vida adulta e a busca por um futuro melhor para a família. O equilíbrio entre seriedade e leveza ajuda a música a dialogar com diferentes públicos.