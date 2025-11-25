Ricardo de Sá celebra carreira entre teatro, televisão e música

Ricardo de Sá, ator e músico português, descreve a relação íntima com o palco e a trajetória que o levou do primeiro espetáculo numa aldeia até a fama em séries juvenis e grandes palcos. Entre memórias da infância, o surgimento do icônico personagem Léo e a transição para a música original, revela uma urgência criativa e uma visão leve da vida.



Início no palco: descoberta e confirmação



A paixão pela atuação nasceu quase por acaso: um menino de férias numa aldeia viu um ensaio e foi convidado a participar. Depois da primeira apresentação, ouviu da avó uma frase que nunca mais esqueceu:



"Filho, o teu lugar é aqui, é no palco."



‘Morangos com Açúcar’ e a construção de Léo



Após várias tentativas de casting, Ricardo entrou em ‘Morangos com Açúcar’. Para criar o personagem Léo, buscou referências pop e cômicas, como o Cascão, de ‘A Turma da Mônica’, e o Homer Simpson. O resultado foi um protagonista leve, descomplicado e cheio de vida — uma forma de encarar o mundo que acabou por cativar o público.



Música, teatro e cinema: linguagens diferentes, mesma responsabilidade



O personagem músico impulsionou a sua carreira musical: passou de cantar covers para compor e gravar músicas originais. No teatro destaca a responsabilização perante o público, especialmente crianças, e a natureza efêmera e única de cada sessão. No cinema valoriza o tempo de composição de personagem; na televisão, o ritmo intenso exige perfeccionismo e adaptabilidade.



Ricardo de Sá descreve-se realizado, mas inquieto: quer mostrar mais e aproveitar a urgência de criar. Entre o príncipe de ‘A Bela e o Monstro’, o radialista de ‘Grease’, a sua carreira é um equilíbrio entre diversão, disciplina e vontade de surpreender.