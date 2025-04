Zazu Martins: a voz da cultura caiçara em terras portuguesas

A apresentadora Mahayla Haddad se encontrou com Zazu, numa entrevista cheia de cultura e tradição no ‘Palco’. Zazu, um jovem brasileiro que transborda talento, falou sobre sua banda Tributo Caiçara – uma homenagem ao grupo brasileiro Charlie Brown JR. A apresentadora foi também conhecer a exposição ‘O Brasil são muitos’, focada na arte contemporânea brasileira.

[Entrevista originalmente exibida no programa ‘Palco’, da RECORD EUROPA]

Mahayla Haddad: Caiçara, skatista, filho de artesãos, vocalista de uma banda em tributo a Charlie Brown Junior. O que todas essas raízes te trazem?

Zazu Martins: É uma mistura de estilo e diversidade de culturas que me dá forças pra continuar e mostrar toda a verdade, toda a felicidade, toda a sinceridade que a gente tem no trabalho e na mistura de culturas.

MH: É isso mesmo, até porque ‘O Brasil são muitos’ e a gente quer mostrar isso mesmo. Lucrécia, obrigada por nos receber nessa exposição. O que é que nos espera aqui? ‘O Brasil são muitos’, o que é que nós vamos ver?

Lucrécia Vinhaes: Muita variedade do Brasil. A gente tem artistas indígenas, artistas africanos, a discussão sobre política, sobre a relação, os conflitos, o conflito do corpo e a gente tem representantes de quase todo o Brasil aqui. ‘O Brasil são muitos’.

MH: Lucrécia, vamos para a próxima obra?

LV: Vamos para uma obra que eu acho que é a obra que ficou central aqui na exposição, que é uma obra bem grande. Ela mostra a artista Sofia Borges. Ela foi no Senado e foi fotografar um dia de sessão, e aí a gente entra na exposição olhando para as faces dos senadores e quando a gente volta, a gente vê as mãos, o toque, o abraço dos senadores. E nesta montagem os quadros estão todos interligados, como se fossem marionetes.

MH: Zazu, e eu aproveito pra te perguntar, ja que a gente está falando do Brasil, como é que aconteceu a sua mudança do Brasil para Portugal?

ZM: Foi uma decisão pós-pandemia. O que me motivou muito foram os novos horizontes, conhecer Portugal mais a fundo e também a minha área da música, para poder expandir cada vez mais.

MH: Zazu, e falando agora do seu trabalho artístico aqui em Portugal,’ Tributo Caiçara’, como é que esse projeto aconteceu?

ZM: Eu sou uma pessoa muito fã de Charlie Brown Jr., que é uma banda muito famosa dos anos 2000 do Brasil, e dentro desse projeto existe o que a gente fala que é música popular Caiçara, que são caiçaras, as pessoas que vêm da praia lá no Brasil, e é uma origem também da língua tupi. Esse projeto eu decidi criar aqui por conta de não ver ninguém produzindo isso, e simplesmente é uma homenagem, porque eu sei que no caminho da minha vida agora, Charlie Brown Jr. faz parte desde sempre e eu estou aqui pronto para o que vier.

MH: E agora chegamos ao fim da nossa exposição e num lugar muito especial, porque estamos em frente a duas obras também feitas por indígenas. Essa representação está muito forte no nosso país, mas agora também além fronteiras. Zazu, qual é o caminho que você quer que a música ainda te leve para o futuro?

ZM: Uau! Eu pretendo continuar representando a minha cultura caiçara, levando um pouco do MPC (Música Popular Caiçara) e que a minha mensagem possa chegar a pessoas que queiram conhecer um pouco dessa diversidade, tanto de estilos musicais quanto de artesanato, a arte em geral. Então eu pretendo realmente continuar esse trabalho e que chegue ao coração de cada pessoa que esteja interessada.