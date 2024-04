Balanço Geral |Do R7

Três adolescentes foram detidos depois de roubarem nesta madrugada (2) um carro de um morador de Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Os suspeitos dizem que a vítima teria convidado os jovens para um encontro amoroso, mas o dono do carro nega. Moradores do distrito estão com medo da violência.