Foi enterrado o casal de idosos que morreu depois de bater o carro em que estava em um caminhão estacionado no domingo (14), em um posto de Sertãozinho. Um acidente misterioso, que será investigado pela Polícia. O casal para com o carro para abastecer, mas enquanto o frentista vai preparar a bomba para o abastecimento, o carro arranca e bate no caminhão.