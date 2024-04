Corpo da ultramaratonista Camila Matte é encontrado carbonizado em canavial de Leme

Balanço Geral |Do R7

Alto contraste

A+

A-

O corpo da ultramaratonista Camila Matte, de 44 anos, vai ser sepultado nesta quarta (17) em São Carlos. Camila ficou desaparecida por 2 dias até ser encontrada sem vida nesta terça (16), com parte do corpo queimado, em uma área rural entre Leme e São Carlos. O corpo dela foi encontrado perto do veículo dela e de pertences pessoais; segundo a Polícia, nada foi levado; o caso segue em investigação sob sigilo.