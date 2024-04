Crianças são flagradas com arma de fogo em praça no Centro de Franca

Duas crianças foram flagradas pelo monitoramento da Prefeitura andando com uma arma de fogo, na Praça Barão, no Centro de Franca. O caso foi registrado no último dia 3 de janeiro pelo sistema de monitoramento da Prefeitura de Franca e da Guarda Civil Municipal (GCM), e as imagens foram obtidas com exclusividade pelo jornalismo da Record Interior nesta segunda (8).