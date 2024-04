Dono de apartamento onde engenheiro foi morto presta depoimento à Polícia, em Ribeirão Preto

Alto contraste

A Polícia Civil ouviu nesta segunda (8) o responsável pelo aluguel do quarto onde o engenheiro Paulo Roberto Carvalho Braga Pena Filho, de 34 anos, foi encontrado morto, no último dia 30 de dezembro, em Ribeirão Preto. Paulo Roberto ficou 2 dias desaparecido depois que saiu da casa dos pais, no dia 28 de dezembro; ele passava férias no Brasil e visitava a família para as festas de Natal e Ano Novo. A Polícia quer entender exatamente como foi feita a reserva do espaço para o dia em que o crime aconteceu.