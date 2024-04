Alto contraste

No quadro Achamos na Cidade, um casal com deficiência visual virou exemplo de saúde e vitalidade ao frequentar a academia pelo menos três vezes por semana, em Franca. Além do casal, a própria academia está na luta pela inclusão, e sempre adapta os exercícios para incentivar pessoas com deficiência visual a praticar atividades físicas.