A Secretaria de Esportes de Ribeirão Preto está com inscrições abertas para a seletiva de novos jogadores para o time masculino de basquete. A peneira, que acontece no complexo esportivo da Cava do Bosque, será para atletas de 16 a 20 anos, nos dias 15 e 17 de janeiro.