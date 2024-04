Alto contraste

Guilherme Madruga é o dono do gol mais bonito do mundo na atualidade, segundo a FIFA. Madruga, agora jogador do Cuiabá, ganhou pelo gol de bicicleta que marcou pelo Botafogo de Ribeirão Preto contra o Novorizontino, pela Série B do Brasileirão, em 2023. A cerimônia de premiação foi em Londres, na Inglaterra; Madruga é o terceiro brasileiro a ficar com o Prêmio Puskás.