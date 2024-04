Balanço Geral |Do R7

Tribunal do crime: Polícia investiga cemitério clandestino em Taquaritinga

Mais quatro corpos foram encontrados em uma mata nesta segunda, 8, na Serra do Jaboticabal, na cidade de Taquaritinga. O local onde estes quatro corpos foram encontrados é o mesmo onde foi desenterrado um outro corpo, na semana passada. A Polícia informou que os corpos estavam em avançado estado de decomposição e, por isso, não foi possível a identificação imediata das vítimas. A suspeita é de que o cemitério clandestino seria usado como local para onde seriam levadas vítimas do ‘tribunal do crime’.