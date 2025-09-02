Conheça a história dos bebês que nasceram em um campo de concentração durante o holocausto

Durante o regime nazista na Alemanha, os campos de concentração eram locais onde prisioneiros enfrentavam condições desumanas. Entre as histórias que emergem desse período está a das sete mulheres grávidas que conseguiram dar à luz dentro do campo nos últimos meses da guerra. George Legmann é um desses bebês, que nasceram em meio às atrocidades do holocausto. A história dessas crianças se tornou conhecida mundialmente graças aos esforços contínuos para preservar essa memória viva através de exposições museológicas e publicações literárias.



