História dos bebês de Dachau revela a luta pela sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial

Durante o Holocausto, um evento singular ocorreu em um campo de concentração: o nascimento de sete bebês. Os recém-nascidos enfrentavam condições precárias. Dos 63 nascidos neste contexto, 35 morreram rapidamente devido às más condições.



