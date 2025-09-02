Sobrevivente do holocausto viaja até a Alemanha e relembra trajetória em campo de concentração

O Repórter Record Investigação apresenta um documentário forte e comovente. Na Alemanha nazista, assombrada por um massacre sem precedentes, uma história pouco conhecida renovou a esperança. Sete mulheres conseguiram dar a luz dentro de um campo de concentração e um desses filhos do Holocausto adotaria o Brasil como pátria. 80 anos depois, a equipe do Repórter Record Investigação acompanha o sobrevivente George Legmann por uma jornada pelos primeiros campos de trabalho forçado no sul da Alemanha.



