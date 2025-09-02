Homem que sobrevivente ao holocausto retorna à Alemanha e compartilha trajetória com estudantes

Em 2025, o mundo celebra os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Um dos marcos desse período foi a liberação do campo de concentração de Dachau. Neste local histórico, uma homenagem é realizada em memória das vítimas e sobreviventes do Holocausto. Entre os convidados está George Legmann, um de sete bebês que nasceram em um campo de concentração. A família de George viveu na Romênia antes de se mudar para o Brasil. De volta à Alemanha, George compartilha sua história com estudantes.



