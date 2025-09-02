Nuremberg: cidade alemã se torna importante símbolo para os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial

Nuremberg desempenhou um papel central na história do regime nazista e nos julgamentos subsequentes que condenaram seus líderes. Na década de 1930, sob a liderança de Adolf Hitler, a cidade tornou-se um importante símbolo do poder nazista na Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, Nuremberg tornou-se o cenário dos julgamentos dos líderes nazistas em crimes cometidos contra a humanidade durante o conflito. Monumentos históricos de Nuremberg permanecem como lembretes dos horrores passados, enquanto são utilizados para educar futuras gerações sobre este período crucial da história.



