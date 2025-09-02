Logo R7.com
Repórter Record Investigação

Repórter Record Investigação expõe os impactos da compulsão na vida moderna

Programa vai ao ar na segunda (8), às 22h45, na tela da RECORD

Repórter Record Investigação|Do R7

Na próxima segunda-feira (8), às 22h45, o Repórter Record Investigação mostra como diferentes tipos de compulsão afetam milhares de pessoas. Histórias reais, depoimentos de especialistas e um alerta urgente sobre os riscos desse problema crescente. Não perca, na tela da RECORD.

