Repórter Record Investigação expõe os impactos da compulsão na vida moderna

Na próxima segunda-feira (8), às 22h45, o Repórter Record Investigação mostra como diferentes tipos de compulsão afetam milhares de pessoas. Histórias reais, depoimentos de especialistas e um alerta urgente sobre os riscos desse problema crescente. Não perca, na tela da RECORD.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!