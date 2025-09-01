Na volta do Repórter Record Investigação, confira a história de um sobrevivente do holocausto

Na estreia da temporada, acompanhe a história do homem que nasceu dentro de um campo de concentração, sobreviveu ao nazismo e construiu uma nova vida no Brasil. 'Eu sempre me perguntei, por que eu sobrevivi?', reflete o sobrevivente. Não perca o Repórter Record Investigação nesta segunda-feira (1°), às 22h45.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!