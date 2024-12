Hora de votar! Escolha o Poder da Chama Laranja que vai incendiar a Roça de A Fazenda 16

Se despedir do sonho de A Fazenda 16 não tem sido uma tarefa fácil para a peãozada. Além de perder a chance de brigar pelo sonho milionário, eles criam laços não só com outros participantes, mas também com os bichinhos. Mas, ninguém pode negar que a porcentagem de eliminação dos competidores também diz muito sobre o jogo que fazem e a Roça que disputam, indicando o quanto o público concordou ou não com as estratégias, atitudes e decisões. A cada saída, decidida pelos fãs do reality, o game muda e os peões se movimentam, mostrando que as escolhas dos telespectadores são pontos cruciais. Relembre agora todas as porcentagens!