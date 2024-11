Vote na enquete do Poder da Chama Laranja e ajude a mudar os rumos da Roça

Ao enfrentar uma Roça com Luana Targinno e Juninho Bill, Fernando Presto se deu mal e voltou para a cidade grande. Com isso, o G4 acumulou mais uma estratégia bem-sucedida em A Fazenda 16 e desagradou seus rivais. Como já é de costume, os peões tiveram as mais diferentes reações com o retorno dos roceiros salvos; confira o que rolou na madrugada desta sexta (29)