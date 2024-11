Vote no Poder da Chama Laranja e ajude a movimentar o jogo de A Fazenda 16

Muito cobiçado pelos moradores de Itapecerica das Chamas, o Lampião do Poder garante aquela boa dose extra de fogo no feno extra na formação da Roça em A Fazenda 16. Até então, apenas quatro peões sortudos tiveram acesso aos pergaminhos, que sempre surpreendem. Mas, será que todos aproveitaram as vantagens? Relembre!