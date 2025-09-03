A Vida de Jó: Guilherme Berenguer e Juliana Didone comentam etapa de preparação para a série com Andrea Avancini Intérpretes dos protagonistas Jó e Raquel tiveram cerca de dois meses de estudo dos personagens antes das gravações Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

Guilherme Berenguer e Juliana Didone tiveram meses de preparação com Andrea Avancini para A Vida de Jó Ana Mello/R7

A Vida de Jó está prestes a estrear na tela da RECORD. A minissérie chega em setembro ao público da emissora e os protagonistas Guilherme Berenguer e Juliana Didone tiveram cerca de dois meses de estudo com a atriz e preparadora Andrea Avancini até começarem as gravações. O R7 acompanhou uma tarde de preparação com os três, que detalharam a importância desse processo para a interpretação de Jó e Raquel.

“É um privilégio e um prazer trabalhar com dois atores tão talentosos, dedicados e entregues ao nosso ofício. Falo com eles que eu quero que esse projeto seja o melhor trabalho que já fizeram. Esse tempo para um aprofundamento das camadas desses personagens é muito importante”, garante Andrea.

Guilherme Berenguer se mudou dos Estados Unidos, onde mora com a família, para um período no Brasil especialmente para o projeto. De volta à emissora após onze anos, o ator enalteceu a ajuda de Andrea Avancini durante o estudo para viver Jó.

“É muito boa como atriz, preparadora, diretora e professora. Ela nos desafia a ir além dos nossos limites, a procurar camadas mais profundas desses personagens e é importantíssimo termos esse tempo de experimentar e errar. Fico bem satisfeito de encontrar uma equipe tão afinada. A preparação começa muito antes de pegar o texto, e se disponibilizar para isso é fundamental. Ter uma preparadora no nível da Andrea, com esse tempo, é maravilhoso”, celebra.

Raquel, interpretada por Juliana Didone, também marca o retorno da artista à RECORD, já que seu último trabalho havia sido em Topíssima (2019). No entanto, essa é a primeira vez que ela divide o processo de preparação com Andrea, com quem contracenou em outros trabalhos. Para ela, a fase de composição da personagem é uma das que mais gosta.

Guilherme Berenguer e Juliana Didone são os protagonistas Jó e Raquel na minissérie Ana Mello/R7

“Quando eu comecei a ler os capítulos, entendi a densidade do projeto e que seria necessário um preparo emocional muito grande. Me emocionava lendo, algo até raro de acontecer, mas fui me identificando com o drama da Raquel e me sensibilizando. Gosto do detalhe, de construir o gesto, temperamento do personagem, e a Andrea nos ajuda em todas as camadas, é incansável. Tivemos também o desafio de os primeiros dez capítulos serem com o Jó e a Raquel mais jovens, no meu caso, é a Mah Duarte. Fui uma vez no estúdio observá-la e continuar essa construção da personagem. Quanto mais a gente se prepara, mais possibilidades nós temos no jogo cênico. Acredito que não fazemos nada sozinho, essa equipe é muito especial e comprometida”, destaca.

Durante a preparação, os atores contaram com o apoio de Andrea para lerem os capítulos da série, ensaiarem as cenas que seriam gravadas e também entenderem as características da história de cada personagem.

“É um trabalho em conjunto, de nós três pensarmos e descobrimos [os personagens]. Eu não trago certezas, só um tempo para eles olharem um para o outro, olharem para esses personagens e termos três artistas disponíveis para criar algo muito bonito. A preparação faz com que eles estejam cada vez mais embasados, para que no set possam ser a escuta do que o diretor-geral quer”, ressalta a preparadora.

Assista ao trailer da minissérie:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Vida de Jó é escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini. A minissérie já está disponível no Univer Vídeo e estreia dia 15 de setembro na RECORD.