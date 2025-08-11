Estudantes menores de idade são flagrados com cigarros eletrônicos em escola de SP
Venda ilegal preocupa autoridades, já que os produtos contêm substâncias cancerígenas
Estudantes menores de idade foram flagrados usando cigarros eletrônicos na saída de uma escola na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Apesar da proibição desde 2009, vendedores oferecem e até alugam esses dispositivos para adolescentes próximos ao colégio.
Os cigarros eletrônicos atraem os jovens pelos aromas agradáveis, mas contêm substâncias nocivas como nicotina, ferro, chumbo e cromo, conforme alerta o Instituto Nacional do Câncer. Uma estudante relatou reações adversas imediatas após o uso, como queimação na garganta e queda de pressão.
A venda desses dispositivos é comum em São Paulo, com lojas na zona norte e na Avenida Paulista oferecendo produtos discretamente. A prefeitura informou que equipes serão enviadas para verificar a situação e tomar providências cabíveis.
O Instituto Nacional do Câncer recomenda que pais conversem com seus filhos sobre os riscos dos cigarros eletrônicos para evitar experimentação e vício.
