Estudantes menores de idade são flagrados com cigarros eletrônicos em escola de SP Venda ilegal preocupa autoridades, já que os produtos contêm substâncias cancerígenas Câmera do Balanço|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 19h47 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h47 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estudantes menores foram flagrados usando cigarros eletrônicos em escola de SP.

Venda de dispositivos ocorre ilegalmente, com aromas que atraem jovens.

Cigarros contêm substâncias nocivas; estudantes relataram reações adversas.

Pais são aconselhados a conversar com filhos sobre os riscos do uso.

Estudantes menores de idade foram flagrados usando cigarros eletrônicos na saída de uma escola na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Apesar da proibição desde 2009, vendedores oferecem e até alugam esses dispositivos para adolescentes próximos ao colégio.

Os cigarros eletrônicos atraem os jovens pelos aromas agradáveis, mas contêm substâncias nocivas como nicotina, ferro, chumbo e cromo, conforme alerta o Instituto Nacional do Câncer. Uma estudante relatou reações adversas imediatas após o uso, como queimação na garganta e queda de pressão.

A venda desses dispositivos é comum em São Paulo, com lojas na zona norte e na Avenida Paulista oferecendo produtos discretamente. A prefeitura informou que equipes serão enviadas para verificar a situação e tomar providências cabíveis.

O Instituto Nacional do Câncer recomenda que pais conversem com seus filhos sobre os riscos dos cigarros eletrônicos para evitar experimentação e vício.

