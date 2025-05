Mãe com bebê fica presa entre portas do metrô em São Paulo Acidente ocorreu na Linha 5-Lilás; segurança é questionada Câmera do Balanço|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 15h38 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h38 ) twitter

Câmera do Balanço: Mãe com bebê de colo fica presa entre portas do metrô e da plataforma em SP

Na Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo, uma mãe com seu bebê ficou presa entre as portas do trem e da plataforma na estação Borba Gato. Passageiros acionaram o botão de emergência para ajudar. A ViaMobilidade afirmou que a passageira ignorou sinais visuais e sonoros. Este incidente ocorreu na mesma linha onde Lourivaldo Ferreira morreu após ficar preso entre as portas na estação Campo Limpo. Apesar dos alarmes, o trem partiu, resultando em sua morte.

Situações semelhantes ocorreram anteriormente na estação Vila Prudente, sem ferimentos. A ViaMobilidade planeja instalar sensores adicionais até o próximo ano para aumentar a segurança, atualmente presente em apenas algumas estações. A eficácia das medidas de segurança continua sendo um ponto de preocupação.

