Denilson Lima transforma morango do amor em iguaria de luxo

Denilson Lima, um confeiteiro que começou sua trajetória no Maranhão, agora é reconhecido por criar doces exclusivos para celebridades em São Paulo. Ele desenvolveu uma versão luxuosa do morango do amor, cujo preço pode chegar a R$ 2.300 por caixa.

Atendendo personalidades como Luan Santana e Bruna Marquezine, Denilson transforma sobremesas em verdadeiras obras de arte. O morango do amor é decorado com detalhes pintados à mão e acabamento refinado, justificando seu alto valor.

Inspirado pelos bolos caseiros que sua avó fazia, Denilson se mudou para São Paulo aos 20 anos. Após trabalhar em confeitarias locais, abriu seu próprio ateliê no bairro de Pinheiros, onde lidera uma equipe de 30 pessoas. Seus doces já foram enviados até para Sevilha, na Espanha.

Os doces criados por Denilson são comparados a joias devido ao seu valor e sofisticação. Um bolo pode ultrapassar R$100 mil. A exclusividade e o cuidado na produção são os diferenciais de suas criações.

