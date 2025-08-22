Polícia prende pais de bebê desaparecido por suspeita de homicídio Investigação continua após inconsistências no relato dos pais sobre desaparecimento Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 15h26 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h26 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pais de bebê desaparecido em Iucaipa, Califórnia, são presos por suspeita de homicídio qualificado.

Rebeca Raro relata ataque durante troca de fralda, mas seu depoimento apresenta inconsistências.

Jake Raro possui histórico de violência infantil, aumentando desconfianças sobre o caso.

Buscas pelo bebê Emmanuel continuam sem sucesso; outras duas crianças foram retiradas do lar.

Bebê de 7 meses desaparece durante troca de fralda em estacionamento nos Estados Unidos

O desaparecimento de Emanuel, um bebê de sete meses na Califórnia, levou à prisão de seus pais, Rebeca e Jake, por suspeita de homicídio qualificado. Inicialmente relatado como sequestro, o caso está sob investigação policial devido a dúvidas sobre a versão dos pais.

Rebeca afirmou ter sido atacada enquanto trocava a fralda do filho em um supermercado, desmaiando e percebendo o sumiço ao recobrar a consciência. Contudo, inconsistências no depoimento dela levantaram suspeitas. Jake tem histórico de violência infantil, aumentando as desconfianças.

Mandados de busca foram realizados na casa da família sem encontrar Emanuel. A polícia teme que ele tenha sido assassinado, mas continua as buscas pelo bebê. Duas outras crianças foram retiradas do lar de Jake e Rebeca e estão sob cuidado de familiares enquanto as investigações prosseguem.

Perguntas e Respostas

O que motivou a prisão dos pais de Emanuel?

‌



A prisão dos pais, Rebeca e Jake, ocorreu devido a suspeitas de homicídio qualificado após inconsistências em seus relatos sobre o desaparecimento do bebê.

Qual foi a versão apresentada por Rebeca sobre o desaparecimento de Emanuel?

‌



Rebeca afirmou ter sido atacada enquanto trocava a fralda do filho em um supermercado, desmaiando e percebendo o desaparecimento do bebê ao recobrar a consciência.

Por que a polícia suspeita dos pais de Emanuel?

‌



A polícia levantou suspeitas devido a inconsistências no depoimento de Rebeca e ao histórico de violência infantil de Jake.

Assista ao vídeo - Bebê de 7 meses desaparece durante troca de fralda em estacionamento nos Estados Unidos

