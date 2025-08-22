Polícia prende pais de bebê desaparecido por suspeita de homicídio
Investigação continua após inconsistências no relato dos pais sobre desaparecimento
O desaparecimento de Emanuel, um bebê de sete meses na Califórnia, levou à prisão de seus pais, Rebeca e Jake, por suspeita de homicídio qualificado. Inicialmente relatado como sequestro, o caso está sob investigação policial devido a dúvidas sobre a versão dos pais.
Rebeca afirmou ter sido atacada enquanto trocava a fralda do filho em um supermercado, desmaiando e percebendo o sumiço ao recobrar a consciência. Contudo, inconsistências no depoimento dela levantaram suspeitas. Jake tem histórico de violência infantil, aumentando as desconfianças.
Mandados de busca foram realizados na casa da família sem encontrar Emanuel. A polícia teme que ele tenha sido assassinado, mas continua as buscas pelo bebê. Duas outras crianças foram retiradas do lar de Jake e Rebeca e estão sob cuidado de familiares enquanto as investigações prosseguem.
Perguntas e Respostas
O que motivou a prisão dos pais de Emanuel?
A prisão dos pais, Rebeca e Jake, ocorreu devido a suspeitas de homicídio qualificado após inconsistências em seus relatos sobre o desaparecimento do bebê.
Qual foi a versão apresentada por Rebeca sobre o desaparecimento de Emanuel?
Rebeca afirmou ter sido atacada enquanto trocava a fralda do filho em um supermercado, desmaiando e percebendo o desaparecimento do bebê ao recobrar a consciência.
Por que a polícia suspeita dos pais de Emanuel?
A polícia levantou suspeitas devido a inconsistências no depoimento de Rebeca e ao histórico de violência infantil de Jake.
