Polícia prende pais de bebê desaparecido por suspeita de homicídio

Investigação continua após inconsistências no relato dos pais sobre desaparecimento

  • Pais de bebê desaparecido em Iucaipa, Califórnia, são presos por suspeita de homicídio qualificado.
  • Rebeca Raro relata ataque durante troca de fralda, mas seu depoimento apresenta inconsistências.
  • Jake Raro possui histórico de violência infantil, aumentando desconfianças sobre o caso.
  • Buscas pelo bebê Emmanuel continuam sem sucesso; outras duas crianças foram retiradas do lar.

 

Bebê de 7 meses desaparece durante troca de fralda em estacionamento nos Estados Unidos
Bebê de 7 meses desaparece durante troca de fralda em estacionamento nos Estados Unidos

O desaparecimento de Emanuel, um bebê de sete meses na Califórnia, levou à prisão de seus pais, Rebeca e Jake, por suspeita de homicídio qualificado. Inicialmente relatado como sequestro, o caso está sob investigação policial devido a dúvidas sobre a versão dos pais.

Rebeca afirmou ter sido atacada enquanto trocava a fralda do filho em um supermercado, desmaiando e percebendo o sumiço ao recobrar a consciência. Contudo, inconsistências no depoimento dela levantaram suspeitas. Jake tem histórico de violência infantil, aumentando as desconfianças.

Mandados de busca foram realizados na casa da família sem encontrar Emanuel. A polícia teme que ele tenha sido assassinado, mas continua as buscas pelo bebê. Duas outras crianças foram retiradas do lar de Jake e Rebeca e estão sob cuidado de familiares enquanto as investigações prosseguem.

Perguntas e Respostas

O que motivou a prisão dos pais de Emanuel?


A prisão dos pais, Rebeca e Jake, ocorreu devido a suspeitas de homicídio qualificado após inconsistências em seus relatos sobre o desaparecimento do bebê.

Qual foi a versão apresentada por Rebeca sobre o desaparecimento de Emanuel?


Rebeca afirmou ter sido atacada enquanto trocava a fralda do filho em um supermercado, desmaiando e percebendo o desaparecimento do bebê ao recobrar a consciência.

Por que a polícia suspeita dos pais de Emanuel?


A polícia levantou suspeitas devido a inconsistências no depoimento de Rebeca e ao histórico de violência infantil de Jake.

Assista ao vídeo - Bebê de 7 meses desaparece durante troca de fralda em estacionamento nos Estados Unidos

A mãe de Emmanuel afirma que foi atacada no local enquanto trocava a fralda do filho

