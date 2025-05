Paulo Cupertino busca adiar julgamento alegando problemas de saúde Acusado de matar Rafael Miguel tenta postergar audiência com lista de pedidos à Justiça Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h56 ) twitter

Exclusivo: Paulo Cupertino faz lista de pedidos para a Justiça três dias antes do julgamento

Paulo Cupertino enviou uma carta à Justiça solicitando o adiamento de seu julgamento marcado para ocorrer em três dias. Acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais há quase seis anos, Cupertino alega enfrentar problemas graves de saúde. Na carta, ele menciona dificuldades visuais significativas e solicita exames médicos oftalmológicos, cardiológicos e psicológicos.

Após permanecer foragido por quase três anos após o crime ocorrido na casa onde sua filha residia em São Paulo, Cupertino foi capturado na mesma cidade. O crime resultou do descontentamento dele com o relacionamento da filha com Rafael Miguel.

A Justiça atendeu alguns pedidos de Cupertino para que ele não use uniforme prisional nem algemas durante o julgamento. Entretanto, o pedido para manter o processo em segredo de justiça ainda está sob avaliação. O julgamento está previsto para ocorrer no dia 29 de maio.

