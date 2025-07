Empresário vítima de tentativa de homicídio por ex-mulher médica fala sobre o caso Wellington Silva da Cruz nega violência doméstica e relata sequelas dos disparos Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 15h42 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exclusivo: ex-marido de médica que tentou matá-lo nega acusações de violência doméstica

Wellington Silva da Cruz compartilhou sua versão sobre o incidente em que foi alvo de disparos realizados por sua ex-esposa, Lenise Fernandes Sampaio Cruz, uma médica atualmente presa. Ele detalha as consequências físicas que enfrenta desde que foi atingido pelos tiros em Jaraguá do Sul, onde estava hospedado para passar o Dia dos Pais com seu filho após autorização judicial.

Durante a estadia, Lenise invadiu o flat onde Wellington estava e atirou contra ele, resultando em ferimentos que ainda impactam sua mobilidade. Ela alegou ter agido em defesa própria após ouvir o filho chorar ao telefone, mas imagens do circuito interno do hotel levantam dúvidas sobre sua versão.

Wellington nega as acusações de violência doméstica feitas por Lenise e afirma que essas alegações foram usadas para dificultar seu contato com o filho. Ele menciona que a Justiça levantou questões sobre alienação parental durante o processo de separação.

Após ser presa preventivamente, Lenise acusou Wellington de impedir contato com o filho via videochamadas. Wellington sustenta que tentou facilitar essa comunicação, mas não obteve resposta dos representantes legais dela. O caso está em andamento e aguarda novos desdobramentos judiciais.

‌



Assista ao vídeo - Exclusivo: ex-marido de médica que tentou matá-lo nega acusações de violência doméstica

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!