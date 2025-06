Jogador supera acidente e vence campeonato na Inglaterra Ronaldo Henrique perdeu dois dedos do pé e foi eleito melhor em campo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 16h10 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h10 ) twitter

Exclusivo: Conheça o jogador de futebol que perdeu dois dedos e foi campeão fora do país

Ronaldo Henrique, jogador de futebol, enfrentou um grave acidente de moto que resultou na perda de dois dedos do pé. Contra todas as expectativas, ele não apenas retornou aos campos, mas também se destacou em um campeonato de várzea na Inglaterra, onde foi eleito o melhor jogador.

O acidente ocorreu quando Ronaldo voltava para casa de moto e colidiu com outro motociclista. Apesar das lesões graves, incluindo fraturas em várias partes do corpo, Ronaldo desafiou as previsões médicas que estimavam dois anos de recuperação e retornou ao futebol em apenas cinco meses.

Antes do acidente, Ronaldo tinha um contrato promissor com um grande time brasileiro, mas as circunstâncias mudaram seus planos. Determinado a continuar sua carreira, ele aceitou o convite para jogar pelo Arsenal de Guarulhos em um campeonato de várzea.

Durante o torneio, Ronaldo demonstrou habilidades impressionantes, marcando sete gols e levando seu time à vitória. Sua performance foi reconhecida por ídolos do futebol como Gilberto Silva e Ian Wright, que elogiaram sua determinação e talento.

‌



A história de Ronaldo Henrique é um exemplo de superação e persistência, mostrando que é possível superar obstáculos e alcançar objetivos mesmo diante de grandes desafios.

