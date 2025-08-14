Dentista radical percorre 90 km até Santos em monociclo elétrico
Wallans Albuquerque troca consultório por aventura em veículo de uma roda
Wallans Albuquerque, cirurgião-dentista atuante em Moema, São Paulo, é conhecido por seu espírito aventureiro. Recentemente, ele completou um percurso de 90 quilômetros até Santos, no litoral paulista, utilizando um monociclo elétrico.
O trajeto foi realizado em quatro horas para que Wallans e seus amigos pudessem aproveitar a paisagem. Durante a viagem, enfrentaram condições como neblina e foram parados pela polícia, mas tudo ocorreu sem problemas.
Além de ser uma forma de lazer, o monociclo elétrico se tornou um meio de transporte regular para Wallans. Ele já competiu na Argentina e ficou em terceiro lugar em um campeonato. A experiência é descrita por ele como libertadora e uma verdadeira paixão.
