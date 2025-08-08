Pai solo supera perda da esposa e cria quatro filhos sozinho Thiago se dedica integralmente aos filhos após morte da esposa por câncer Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Thiago cuida sozinho de quatro filhos após a morte da esposa por câncer.

Ele abandonou a carreira de arquiteto para se dedicar integralmente à família.

A rotina como pai solo é compartilhada nas redes sociais, onde acumula um milhão de seguidores.

Thiago se inspira nos ensinamentos da esposa e recebe apoio ocasional dos avós das crianças.

No Dia dos Pais, conhecemos a história inspiradora de Thiago, que cuida sozinho dos seus quatro filhos após perder sua esposa para o câncer. Aos 42 anos, ele deixou a carreira de arquiteto para se dedicar integralmente aos filhos Dante, de 7 anos, Cauê, de 5, e os gêmeos Zay e Chloé, de 3 anos.

Thiago e Raíssa se conheceram na faculdade de arquitetura e sempre sonharam com uma família grande. Quando Dante nasceu com síndrome de Down, enfrentaram desafios que fortaleceram ainda mais a família. Após o falecimento de Raíssa, Thiago encontrou nos ensinamentos dela a força para seguir em frente.

Ele compartilha sua rotina nas redes sociais como pai solo, conquistando um milhão de seguidores que acompanham sua jornada. Essa plataforma permite que ele trabalhe em casa e esteja presente no crescimento dos filhos. Com apoio ocasional dos avós das crianças, Thiago continua sendo um exemplo de dedicação e amor paternal.

