Esposas dos irmãos Cravinhos revelam vida íntima em reportagem exclusiva

Exclusivo: esposas dos irmãos Cravinhos abrem as portas de casa e revelam intimidades dos casais

Carolina e Amanda, parceiras dos irmãos Cravinhos, abriram suas casas para o Balanço Geral. Elas relataram a realidade de suas vidas ao lado de Daniel e Cristian Cravinhos, condenados a mais de 38 anos pelo assassinato do casal Richthofen.

Carolina, casada com Daniel há seis meses, mostrou bilhetes românticos e objetos significativos que marcam seu relacionamento. Ela enfatizou o apoio que recebe de sua família e amigos. Amanda, noiva de Cristian, destacou seu apoio aos talentos artísticos do parceiro e explicou a homenagem tatuada em seu corpo.

Apesar do passado dos irmãos Cravinhos ainda impactar suas vidas — com Christian afastado dos filhos — as mulheres demonstraram otimismo quanto ao futuro. Elas acreditam nas mudanças dos parceiros enquanto cumprem penas em regime aberto sob vigilância legal.

