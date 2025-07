Adolescente é acusada de matar mãe e padrasto nos EUA Sarah Grace Patrick, de 17 anos, é apontada como autora do crime Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h50 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h50 ) twitter

Adolescente chora para a polícia após morte da família, mas é descoberta como autora do crime

Nos Estados Unidos, Sarah Grace Patrick, uma adolescente de 17 anos, foi detida sob a acusação de assassinar sua mãe, Christine Broke, e seu padrasto, James Broke. Os corpos foram encontrados na casa da família no estado da Geórgia. Inicialmente vista como vítima desesperada ao chamar a polícia, Sarah tornou-se a principal suspeita após investigações.

Os corpos foram descobertos sem sinais de arrombamento ou objetos roubados. O comportamento de Sarah durante o funeral levantou suspeitas dos investigadores. A polícia, com apoio do FBI e do Laboratório de Crimes da Geórgia, encontrou evidências físicas e digitais ligando Sarah ao crime.

A jovem será julgada como adulta e pode enfrentar prisão perpétua. O avô dela, Dennis Nolan, expressou perplexidade com a situação e acredita que ela não agiu sozinha. A investigação continua em busca de respostas sobre o motivo por trás dos assassinatos e se há outros envolvidos no caso.

