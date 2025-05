Polícia Civil desmantela esquema milionário de joias roubadas em São Paulo Ouro derretido era vendido a celebridades sem conhecimento da origem criminosa Reportagem do Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 14h54 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h54 ) twitter

Reportagem do Dia: Polícia descobre esquema criminoso de roubo e derretimento de joias em SP

A Polícia Civil de São Paulo lançou a Operação Ouro Reverso para desmantelar um esquema criminoso que envolvia o roubo e derretimento de joias. O ouro roubado era transformado em novas peças para evitar identificação e revendidas a celebridades, incluindo jogadores de futebol e músicos.

Entre os envolvidos está Suedna, conhecida como “Mainha do Crime”, presa por fornecer recursos para assaltantes. Rony Gonçalves, apontado como o principal comprador do grupo, também está detido temporariamente.

Uma joalheria renomada está sob investigação por movimentar cerca de R$ 90 milhões nos últimos quatro anos, um valor considerado incompatível com sua estrutura pela Receita Federal. Durante as operações, foram apreendidos milhões em joias e dinheiro. A polícia continua investigando outras lojas suspeitas de participar do esquema.

