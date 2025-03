Segurança mata motorista após discussão em transportadora em Guarulhos (SP) Conflito começou após tentativa de entrada fora do horário permitido Reportagem do Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 17h35 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h35 ) twitter

Reportagem do Dia: Motorista de transportadora é morto a tiros por segurança da empresa em SP

Em Guarulhos, São Paulo , um segurança de uma transportadora é acusado de matar o motorista Antônio Vinícius Siqueira Galindo com 13 tiros. O incidente ocorreu após uma discussão sobre a entrada na empresa fora do horário regular. Imagens do circuito interno registraram o momento dos disparos.

O caso aconteceu em 21 de fevereiro à noite. Luiz Carlos Amorim, conhecido como Cacá, é apontado como autor dos disparos contra Vinícius, de 26 anos. Testemunhas relataram comportamentos agressivos por parte do segurança no ambiente de trabalho.

Após o ocorrido, a empresa lamentou o incidente e se colocou à disposição da família da vítima. O advogado do acusado alega legítima defesa, afirmando que a vítima simulou pegar uma arma. A polícia investiga o caso como homicídio qualificado.

