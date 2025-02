Reportagem do Dia: Policial militar aposentado mata estudante a tiros após discussão no metrô em SP

Uma briga entre um estudante de marketing e um policial militar aposentado terminou em morte na estação Vila Matilde do metrô de São Paulo. Os dois começaram a discutir dentro do vagão. Ao descerem na estação, continuaram a brigar na plataforma. O policial então sacou uma arma e atirou em Eduardo Rodrigues Machado. Eduardo foi levado para o hospital, mas não resistiu. O atirador foi preso em flagrante e alegou legítima defesa.



